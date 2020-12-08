القوات المسلحة: مقتل 15 تكفيريا وتدمير 21 عربة محملة بالأسلحة والذخائر

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات الموجهة ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، في إطار استكمال جهود مكافحة الإرهاب، خلال الفترة من أول سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان، أنه تم استهداف 6 عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيريا شديدي الخطورة.

وأوضح البيان، أنه تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن تدمير 32 دراجة بخارية، لافتًا إلى أنه تم ضبط 3 بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة، فقد تمكنت القوات من تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، مما أسفر عن مقتل 25 عنصرا شديدي الخطورة، بالإضافة إلى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر.

وأضاف أنه تم القبض على 12 عنصرا إرهابيا، وتمت إحالتهم على القضاء.



وعلى صعيد آخر، قالت القوات المصرية إنها تمكنت من تدمير 21 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية المحاذية لليبيا.