نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سك العملة تحتفل بـ "تاريخ القاهرة" في مقعد ماماي السيفي الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مقعد ماماي السيفي بشارع بيت القاضي والقريب من شارع المعز لدين الله الفاطمي يوم الخميس 10 ديسمبر احتفالية بمناسبة سك عملات تذكارية عن تاريخ مدينة القاهرة، وذلك في إطار التعاون بين قطاع الآثار الإسلامية ومصلحة سك العملة.

وستقوم مصلحة سك العملة بإهداء وزارة السياحة والآثار عملات تذكارية تخلد تاريخ القاهرة عبر عصورها المختلفة

يُذكر أن هذا ليس أول تعاون مشترك بين الآثار ومصلحة سك العملة، فقبل عامين شهد قصر المانسترلي احتفالية ضمن احتفاء واهتمام الدولة بمسار العائلة المقدسة بمصر.

حينها قامت مسلحة السك بعمل مجموعة من الميداليات التذكارية عن حوالي 12 من محطات مسار العائلة المقدسة،وقامت بإهدائها للآثار بهذه المناسبة.