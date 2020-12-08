نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل بجامعة حلوان تبحث كيفية تصميم البوستر العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل عن كيفية تصميم وإعداد البوسترات العلمية عبر تطبيق زووم. الورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي، وذلك تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى بجامعة حلوان.

حاضر في ورشة العمل الدكتورة فاطمة إسماعيل المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان.

وأفاد الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها وحدة دعم البحث العلمي تساهم فى تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية، ودعم منظومة البحث العلمى لتوفر مخرجات وتقديم حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي.

وناقشت ورشة العمل التعريف بالبوستر العلمي حيث يعد البوستر العلمى لوحة عرض كبيرة تلخص موضوعات علمية عن طريق صور ورسوم وعبارات موجزة لتقديمها بسرعة وفعالية لجذب الانتباه، وتناولت الورشة أهمية إدراك تقديم وعرض البوسترات والملصقات العلمية وتطبيق الإرشادات العامة وآليات بناء تصميم الملصقات العلمية، والحديث عن البرامج المناسبة فى تصميم الملصقات العلمية والتفرقة بين الملصقات الجيدة والغير الجيدة.

كما تناولت ورشة العمل أن عنوان البوستر العلمي لابد وأن يكون واضح ومفهوم ومحدد وجذاب والمحتوى يمكن أن يتم تصميمه في صورة انفوجراف، ولابد ان تكون الصور بالملصق واضحة.

وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين، وقد حضر ورشة العمل 250 باحث وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية