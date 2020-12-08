صور.. رئيس النيابة الإدارية يكرم فريق عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - كرم المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب، القائمين على تنفيذ البرنامج التدريبى لأعضاء النيابة الإدارية بالأكاديمية، وذلك بمركز التدريب القضائى برئاسة النيابة الإدارية وبحضور المستشار الدكتور محمد رامى مدير مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية.





وأشاد المستشار عصام المنشاوى، وفقا لبيان صحفى، بمستوى البرنامج التدريبى المتميز الذى يحصل عليه أعضاء النيابة الإدارية فى الأكاديمية والذى يغطى محاور عديدة تعمل على صقل خبرات عضو النيابة وتنمية مهاراته فى مجالات القيادة والتواصل والتخطيط الاستراتيجى وغيرها من الموضوعات التى تسهم بدرجة كبيرة فى تعزيز دعم واتخاذ القرار. وشمل التكريم محمد منسى المستشار القانونى للأكاديمية، الدكتورة أمل أبو ستة مدير إدارة التدريب بالأكاديمية ومنسقى المجموعات التدريبية، وهم : "رابح محمد – أحمد عبد التواب – منار مصطفى عمر – سامر جمال النجار – محمد وجيه عبد الله – هند عاشور – أمل سمير خلاف – محمود محمد القللى – شروق مصطفى مجاهد – أحمد جمال – جوزيف جمال لبيب". والبرنامج التدريبى بالأكاديمية والمخصص لأعضاء النيابة الإدارية يأتى فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والموقع فى شهر أغسطس الماضى فى ضوء رؤية المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة لدعم الخبرات العملية والعلمية لأعضاء النيابة الإدارية.

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