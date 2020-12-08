جدة - نرمين السيد - وتوجه مقار، لمدرسة الشهيد محمد ثابت الابتدائية بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية. وأكد الأنبا مقار عقب إدلائه بصوته بضرورة مشاركة الجميع فى الاستحقاق الديمقراطى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مقار يشارك فى انتخابات الإعادة لمجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.