صور.. وزيرة التضامن تشهد حفلا جديدا لكورال أطفال مصر

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حفلا جديدا لكورال أطفال مصر بمسرح الجلاء بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وعدد من كبار الإعلاميين والفنانين.





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