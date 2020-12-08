أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم، عن القضاء على 15 تكفيريا في عمليات نوعية بسيناء، كما نجحت القوات الجوية فى القضاء على 25 تكفيريا، وذلك خلال أعمال تدمير 437 وكرا إرهابيا على الاتجاه الشمالى الشرقى فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تعلن مقتل 40 تكفيريا شديدى الخطورة فى عمليات نوعية بسيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.