بيان للقوات المسلحة.. تدمير 437 وكرا ومخزنا للمتفجرات بسيناء "فيديو"

أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم عّن نجاح القوات الجوية فى تدمير 437 وكرا وملجأ إرهابيا ومخزنا للمواد المتفجرة على الاتجاه الشمالى الشرقى فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

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