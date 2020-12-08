عمليات شمال سيناء توضح نسبة التصويت في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب (صور)

بلغت نسبة التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء، 12.3% علي مستوي اللجان الانتخابية بمدن و قري محافظة شمال سيناء.

وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات أن إجمالي من أدلو بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة بلغ 33 ألف و678 ناخب من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية و عددهم 273 ألف 178 ناخبًا.

أضاف الغندور، أن لجان بئر العبد الأعلى تصويتًا بين لجان المحافظة، حيث بلغت نسبة التصويت بها 24% ، يليها لجان مدينة العريش بنسبة تصويت بلغت 11.1% ، ولجان مدينة الشيخ زويد بنسبة تصويت بلغت 9.2% ، ولجان مدينة نخل بنسبة تصويت بلغت 7.1% ، ثم لجان رفح بنسبة 2.8%، يليها لجان مدينة الحسنة بنسبة تصويت بلغت 2.3%.

أشار "الغندور " إلى استمرار غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن في متابعة سير وانتظام لجان الانتخابات في يومها الثاني من جولة الاعادة ، مؤكدا علي عدم تلقي الغرفة اي إخطارات أو شكاوي خلال اليوم الأول تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا..كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة ، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.