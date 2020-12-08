لمناهضة العنف.. القومي للمرأة ينظم ندوات في أكاديمية الفنون

فى إطار فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة ، نظم المجلس بالتعاون مع أكاديمية الفنون ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات والأكاديميات عددًا من المحاضرات ولقاءات التوعية بمقر الأكاديمية ، بحضور شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس ، و منى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والمستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتور أشرف زكى مدير أكاديمية الفنون ، والدكتورة غادة جبارة نائبة رئيس الأكاديمية ورئيسة مجلس ادارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية.

بدأت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالتعريف بدور المجلس وكيفية التواصل معه من خلال مكاتب شكاوى المرأة لحل المشكلات التى تواجه المرأة و الفتاة فى البيئة التعليمية .

فيما استعرضت منى الغزالى دور "لعبة سيفيلنجز" فى التعبير عن المشاعر الإيجابية أو التخوف من التنمر وحالات التعدى على الحقوق ، وتم شرح الهدف من اللعبة وأسلوب استخدامها لتقريب وجهات النظر والتعرف على مشاعر الاخرين ووجهة النظر المختلفة فى مواقف عديدة بين افراد الاسرة والاصدقاء .

وقام المستشار أحمد النجار المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المراة بالوحدة بالتعريف بأشكال العنف ضد المرأة والقوانين الداعمة لحماية المرأة سواء التنمر أو اشكال العنف أو الجرائم الإلكترونية أو الحرمان من الحقوق سواء فى العمل أو التعليم أو الحصول على الخدمات .

وفى كلمته وجه الدكتور اشرف زكى الشكر للمجلس القومي للمرأة لدوره في النهوض بوضاع المرأة وتعزيز دور الثقافة فى الحفاظ على دور المرأة .

وأشارت الدكتورة غادة جبارة الى أهمية استمرار هذه اللقاءات لتوعية المجتمع الاكاديمي بالأدوار والمسئوليات وحماية الحقوق للجنسين من أجل مجتمع آمن للجميع .