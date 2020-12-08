عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا يكشف سر نجاح بروتوكول العلاج الجديد

قال الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن عامل الوقت وإسعاف المريض المصاب بكورونا هو سر نجاح البرتوكول العلاجى لعلاج أعراض كورونا، مؤكدًا أن البرتوكول العلاجى المصرى له آليات علاجية قد لا تكون موجودة فى أى برتوكول علاجى فى العالم.

وأضاف الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الوبينار الخاص بشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا فى نسخته الرابعة أن الحالات الحرجة يتم توفير العلاج لها بشكل سريع، مضيفا أن الدولة توفر كل الإمكانات للعلاج .

من جانبه قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول الرابع المحدث لعلاج مصابي فيروس كورونا، يحقق نتائج شفاء تتجاوز 90% لدي المصابين.

وافاد "حسني"، في المؤتمر الخاص بالإعلان عن البروتوكول ، بأن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا تزال فى مراحل البحث والدراسة، موضحا أنه مع ظهور أول لقاح سيتم التعاقد عليه فورا.

وأشار إلى أن حجم فيروس كورونا صغير للغاية ويبلغ من 70 : 90 نانو، منوها إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانات من مستلزمات وأدوية للمصابين، بالإضافة إلى جهود الاطقم الطبية الجبارة في مواجهة فيروس كورونا. وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الجديد اضاف تقسيم جديد للحالات المصابة بفيروس كورونا مع وضع الضوابط الخاصة بالعلاج في حالة العزل المنزلي بالاضافة للعزل في المستشفيات مع توفر مخزون استراتيجى كبير من الادوية الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات. وأكد أن البروتوكول الجديد الخاص بالعلاج من أفضل البروتوكولات عالميا ويحقق نتائج مبهرة في العلاج مضيفا أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في العلاج لحالات الكوفيد . وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن الوضع الوبائى لمصر تحت السيطرة متوقعا زيادة حالات الاصابة بكورونا في فصل الشتاء. واكد علي أهمية الحرص علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام. وأفاد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان وزارة الصحة قامت بتطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا عده مرات حتي وصل الي النسخة الرابعة. واكد حسني، انه تم الاستغناء عن أدوية والاعتماد علي اخري بالبروتوكول للوصول الي افضل النتائج، موضحا ان البروتوكول الرابع المحدث له فعالية في مقاومة الفيروس واوصلنا الي افضل النتائج.

عقدت فعاليات الوبينار، اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للرد على أسئلة الاطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد.