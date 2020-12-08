نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر علمي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان حول "التصميم الداخلي والارتقاء بالمجتمع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قسم التصميم الداخلي والاثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمرًا علميًا بعنوان "التصميم الداخلي والارتقاء بالمجتمع" تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف الأستاذة الدكتورة علا هاشم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويهدف المؤتمر إلى توضيح دور قسم التصميم الداخلي والأثاث في خدمة المجتمع وخاصة في الفترة العصيبة التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، وكذا توضيح ارتباط التصميم الداخلي بالطاقة المتجددة والتطور التكنولوجي مع الحفاظ على البيئة.

تضمن المؤتمر عرض نماذج من أعمال الطلاب أثناء الدراسة عن بعد وتطرق الى عرض مشروعات أوائل دفعة التخرج التي تمت لأول مرة بدون معرض بسبب جائحة الكورنا وعقب ذلك تم تكريم الطلاب المتميزين.

وتخلل المؤتمر عرض أفضل الأبحاث العلمية للطلاب بقسم التصميم الداخلي والأثاث وللطلاب ببرنامج علوم الاثاث أمام لجنة علمية من أساتذة القسم وانتقاء أفضل الأبحاث ليتم نشرها بالمجلات العلمية الدولية المحكمة لتشجيع الطلاب على البحث العلمي.

هذا وقد تميزت فعاليات الموتمر بعقد ندوات متخصصة حضرها رجال الصناعة والمؤسسات التى يمكن توظيف الخريجين بها كما تم عقد ندوة عن النشر العلمي والبحث من خلال مسئولي بنك المعرفة المصري.