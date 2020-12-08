نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس وروتاري مصر الجديدة يفتتحان مشروع موفرات المياة بكلية العلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.لدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور. أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم اليوم افتتاح مشروع تركيب موفرات المياه لمعظم خلاطات المياه الموجودة بدورات المياه بالكلية كدعم من روتاري مصر الجديدة.

وصرحت ا.د. ايمان جمال الدين استاذ علم النفس ومدير المشروعات بنادي روتاري مصر الجديدة بأن هذه القطع توفر من ٥٠ الي ٦٠ بالمائة من تدفق المياه من الحنفيات مما يساعد علي تقليل الاستهلاك. كما اضافت سيادتها ان هناك حملة لتركيب هذه الموفرات بجميع كليات الجامعة وان كلية العلوم هي اولي الكليات التي يبدأ بها المشروع.