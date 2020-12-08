نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطر من كورونا.. فيروس جديد يضرب الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل الإعلام الهندية، أمس الإثنين عن اكتشاف فيروس جديد في البلاد، زاعمين أنه النسخة الأخطر من فيروس كورونا المستجد، الذي تفشي في دول العالم، يصيب المواطنين ويحصد الأرواح.

وأدخل 227 شخصا إلى المستشفى من جراء مرض غير معروف في ولاية أندرا براديش الواقعة جنوبي الهند.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن الفيروس الجديد:

اعراض المرض الغامض:

وقال الأطباء إن المرضى عانوا من مجموعة واسعة من الأعراض تراوحت بين الغثيان إلى النوبات وفقدان الوعي.

ويحقق المسؤولون في سبب المرض الذي اجتاح بلدة إليرو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مشتقات فيروس كورونا:

يعتقد الأطباء أنه نسيج من فيروس كورونا نظرًا لان ولاية أندرا براديش تعتبر من أشد الولايات الهندية تضررا من جراء الوباء، إذ تجاوز عدد المصابين 800 ألف شخص.

أول تعليق من وزارة الصحة الهندية:

أوضح وزير الصحة في الولاية، علا كالي كريشنا سرينيفاس، أنه من المستبعد أن يكون مشتق من فيروس كورونا، حيث تم أجراء الاختبارات على المرضى وأظهرت أنهم غير مصابين بكوفيد-19.

وقال مسؤول طبي في المستشفى الحكومي بمدينة إليرو لصحيفة إنديان إكسبرس "الأشخاص الذين أصابهم المرض، وخصوصا الأطفال، بدأوا فجأة في التقيؤ بعدما اشتكوا من التهاب عيونهم".

وأضاف قائلا: "بعض الأشخاص أُغْمِي عليهم أو عانوا من نوبات صرع".

وغادر المستشفى 70 مريضا، بينما لايزال 157 شخصا يتلقون العلاج، حسب مسؤولين.

أول تعليق من الحكومة الهندية:

أكد الوزير الأول في الحكومة المحلية في الولاية، جاكانموهان ريدي، أنه تم إرسال فريق طبي متخصص إلى بلدة إلورو بهدف التحقيق في سبب المرض الغامض.

ويتوقع ريدي أيضا أن يزور البلدة بهدف الالتقاء بالمرضى وعائلاتهم.

ليس بسبب تلوث:

أشار الوزير الأول في الحكومة المحلية في الولاية، جاكانموهان ريدي الي أن تلوث المياه والهواء ليس سببا في ظهور المرض قائلا: "استبعدنا تلوث المياه أو تلوث الهواء كعامل مسبب للمرض بعدما زار مسؤولون المناطق التي شهدت إصابات بين المرضى".

وأضاف: "يتعلق الأمر بمرض غامض ولن يكشف عن طبيعة المرض سوى التحاليل المختبرية".

تعليق حزب المعارضة الهندية:

ودعا حزب المعارضة في الولاية، تيليجو ديسام، إلى إجراء تحقيق في ملابسات الحادث، مصرا على أن التلوث هو سبب المرض الغامض.

فيروس تيرانجا:

وكشفت الوسائل الاعلام الهنديه في وقت سابق إن الفيروس نسخة جديدة من فيروس كورونا، ويمكن العثور عليه في الخضروات، كما يعرف باسم "فيروس تيرانجا"

وقد استولى على ولاية ماهاراشترا، لتستكمل المذيعة أن "فيروس تيرانجا القاتل في مطبخ الجميع في البلاد".

ولكن نفت الحكومة الهندية تعرض الخضروات لفيروس قاتل يهدد حياة البشر، موضحة أن الخضروات صحية تماما وامنة.