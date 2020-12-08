أخبار مصرية

التضامن تكرم مقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر لجهودها في العمل التطوعي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تكرم مقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر لجهودها في العمل التطوعي في المقال التالي

481%247cview

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements


كرّمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين رياض مقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر شام علي نتيجة جهودها في مجال العمل التطوعي، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتطوع ٢٠٢٠.
وشاركت مقررة لجنة خدمة المجتمع مع وفد من جامعة الأزهر في فعاليات اليوم العالمي بحضور د. خلود حسام عميد كلية التجارة بنات بأسيوط، والذي شعد عقد مجموعة من البرامج التي ألقت الضوء على أهمية العمل التطوعي ودوره في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق معدلات التنمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا