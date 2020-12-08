نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربى وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعى العربى، وذلك فى إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار فى المنطقة العربية.

وأضاف المتحدث وفقا لبيان صحفى،: نأمل فى هذا الصدد أن تسفر هذه المساعى المشكورة عن حل شامل يعالج جميع أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.

وتؤكد مصر فى هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما فى الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.