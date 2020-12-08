محافظ بورسعيد ينعى شهيد الواجب الوطنى المجند عبد الغنى الزينى

جدة - نرمين السيد - نعى عادل الغضبان محافظ بورسعيد نيابة عن أهالى محافظة بورسعيد والأجهزة التنفيذية الشهيد البطل المجند عبد الغنى الزينى الذى استشهد خلال أداء واجبه الوطنى، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنة وجميع شهداء مصر فسيح جناته.





كما قدم محافظ بورسعيد فى بيان اليوم الثلاثاء، خالص العزاء والمواساة إلى القوات المسلحة وأسرة الشهيد البطل، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة مازالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن.

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