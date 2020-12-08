صور.. محافظ الغربية يطمئن على سير انتخابات النواب بكفر الزيات

جدة - نرمين السيد - وزار محافظ الغربية اللجان الفرعية رقم 92 و93 بمدرسة بلال بن رباح، ثم تفقد اللجان رقم 7 و8 بمجمع مدارس الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية واللجان الفرعية رقم 3 و4 بمدرسة محمود سعيد عبد الرازق الابتدائية بمدينة كفر الزيات.

ثم اتجه المحافظ لقرية إبيار بمركز كفر الزيات، وزار اللجان الفرعية رقم 68 و69 بمدرسة إبيار الثانوية للبنات، واللجان رقم 66 و67 بمدرسة الحرية الابتدائية المشتركة، وتابع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا من تنفيذ التباعد الاجتماعى داخل اللجان وتوافر الكمامات والمطهرات أمام اللجان، وكذلك توفير كل سبل الراحة لاستقبال المواطنين.

وخلال جولته استمع المحافظ لشكاوى المواطنين ووعد بسرعة دراستها وحلها.

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