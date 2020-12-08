صور.. محافظ دمياط: إجراءات احترازية مشددة خلال صرف المعاشات

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنظيم عملية صرف المعاشات التى تتم من خلال مكاتب البريد، والحد من ازدحام المواطنين على تلك المنافذ، مع مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأكدت محافظ دمياط فى بيان اليوم الثلاثاء، ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين و تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، مؤكدة أيضاً على تقديم كل التيسيرات للمواطنين وكبار السن ومتحدى الإعاقة.

كما وجهت بوضع خطة محددة لتلافى حدوث أية مشكلات، والاستعداد لصرف معاشات تكافل وكرامة المقرر بدأها 15 ديسمبر الجارى.

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