الرى: 16.475 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، تقريرا فنيا من الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بخصوص استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول.





ووفقا لبيان وزارة الرى اليوم أوضح التقرير أنه تم رصد 3461 تغيرا طرأ على ضفتى النهر خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020، كما تم رصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، إذ تم رصد 16.475 حالة تعد بمساحة 1408 أفدنة بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والشرقية.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

كما أوضح التقرير أنه يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدى ، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

وأشارت الدكتورة إيمان إلى قيام فريق عمل مركز معلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع التخطيط بتصميم وتطوير عدد من التطبيقات الجغرافية والتى تستخدم لمتابعة الإجراءات المتخذة فى إزالة التعديات وكذا المتابعة لعرض آخر المستجدات على السادة متخذى القرار.

ويأتى هذا التقرير فى ضوء حرص الوزارة على أن تكون فى طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجى وتطويعه فى خدمة الأعمال التى تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى كانت سباقة فى استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية والتى يعتمد عليها مركز التنبؤ بالفيضان جنبا إلى جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.