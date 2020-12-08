عضو بـ مكافحة كورونا تحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية في علاج المرضى

حذرت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا د.جيهان العسال، من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن كورونا مرض فيروسي لا يعالج بالمضادات الحيوية.

جاء ذلك خلال فعاليات الوبينار الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر؛ لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد د.حسام حسني، وأعضاء اللجنة العلمية، للرد على أسئلة الأطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضافت د.جيهان العسال، أنه وفقا لبروتوكول علاج كورونا المحدث، فإن استخدام المضادات الحيوية يقتصر على الحالات التي تصاب بأمراض بكتيرية مصاحبة، مؤكدة أهمية فيتامين D وفيتامين C في العلاج ووفقا للأعراض وحالة كل مريض على حدة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم، مغادرة 202 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالة.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تم شفاؤها، و 6790 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.