الزراعة تتابع دراسات الحصر التصنيفي للتربة بمنطقة توشكى

قام وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة، برئاسة د محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، يرافقه د علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة ، والدكتور محمد اسماعيل رئيس الفريق البحثي للدراسات المتكامله للأراضي بتوشكى والمهندس سيد جاد الرب اسماعيل رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي والدكتور احمد عبدالعزيز منسق عام مشروعات التنمية بمركز بحوث الصحراء ود. عماد عوض المنسق التنفيذي لمشروعات التنمية والمهندس سليم محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الزراعية بهيئة التعمير بالمرور ومتابعه دراسات الحصر التصنيفي للتربه بمنطقة توشكى ومتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة بتوشكى وأراضي المنخفضات .

جاء ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أمس الأول بين وزارة الزراعه واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومركزا البحوث الزراعية وبحوث الصحراء مع جامعتي اسوان وأسيوط وفي إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ البرتوكول على أرض الواقع.

وقال الشحات ، إنه تم المرور علي شركتى الراجحي والظاهرة ، للوقوف علي الموقف الفعلي والتنفيذي للزراعات والمساحات المنزرعة حاليا وفعليا ، كما تم المرور علي قناه توشكى والمفيضات وأراضي المنخفضات ، وكذا متابعة الزراعات الشاطئية والوقوف علي الموقف الفعلي والتنفيذي للزراعات الشاطئية، وتحديات نشر تلك الزراعات الشاطئيه وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأراضي والمياه، بتلك المنطقة، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة سيتم تذليل كافه العقبات والتحديات الاداريه التي تعوق الاستفادة من المياه والأراضي بالمنخفضات وعلي ضفاف البحيره في الانشطه الزراعية.

ووجه رئيس هيئة التعمير، القائمين على فرع الهيئة بتنمية البحيرة بضرورة التركيز على تفعيل أوجه التعاون والتنسيق مع كافه الجهات المعنية وذلك لتعظيم الاستفاده من مياه مفيض توشكى والبحيرة وأراضي المنخفضات والأراضي علي ضفاف البحيرة.