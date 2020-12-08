الزراعة تتابع دراسات الحصر التصنيفي للتربة بمنطقة توشكى

وقال الشحات ، إنه تم المرور علي شركتى الراجحي والظاهرة ، للوقوف علي الموقف الفعلي والتنفيذي للزراعات والمساحات المنزرعة حاليا وفعليا ، كما تم المرور علي قناه توشكى والمفيضات وأراضي المنخفضات ، وكذا متابعة الزراعات الشاطئية والوقوف علي الموقف الفعلي والتنفيذي للزراعات الشاطئية، وتحديات نشر تلك الزراعات الشاطئيه وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأراضي والمياه، بتلك المنطقة، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة سيتم تذليل كافه العقبات والتحديات الاداريه التي تعوق الاستفادة من المياه والأراضي بالمنخفضات وعلي ضفاف البحيره في الانشطه الزراعية.
ووجه رئيس هيئة التعمير، القائمين على فرع الهيئة بتنمية البحيرة بضرورة التركيز على تفعيل أوجه التعاون والتنسيق مع كافه الجهات المعنية وذلك لتعظيم الاستفاده من مياه مفيض توشكى والبحيرة وأراضي المنخفضات والأراضي علي ضفاف البحيرة.
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