الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين| أبرزها "الإجراءات الضريبية الموحد" وإعادة تنظيم الأزهر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفنى والأزهر الشريف. وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. جاء تصديق الرئيس السيسي على تلك القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها.

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