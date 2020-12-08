رانيا يحيى تنظم ندوة بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"

نظم المجلس ندوة بعنوان "المرأة تتصدى للعنف" ، ادارتها الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس ورئيسة قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى ، وذلك بحضور النائبات مايسة عطوة ،و هند رشاد ،والكاتبة الصحفية الكبيرة نوال مصطفى ،والكاتبة الصحفية هبة باشا بمقر أكاديمية الفنون جاء ذلك فى إطار فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة .

عرضت الدكتورة رانيا يحيى دور المجلس القومى للمرأة فى مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، والجهود الحثيثة للمجلس فى هذا الاتجاه ، واستعرضت أبرز الحملات التى أطلقها ،ودور وحدات مناهضة العنف فى الجامعات ،وجهود مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات .

أكدت النائبة مايسة عطوة ضرورة الاهتمام بالأسرة والتنشئة والمساواة بين الأبناء ، وأهمية تناول الأعمال الفنية لقضايا المرأة وخاصة مشاريع طلاب أكاديمية الفنون ،كذلك تناولت فى كلمتها التحرش وآثاره .

تحدثت الكاتبة نوال مصطفى عن ملف السجينات وضرورة حماية أسرهن وأطفالهن جراء هذه العقوبات ،وأشارت الى أهمية التمكين الاقتصادى لحماية المرأة من الوقوع فى منطقة الخطر والحرمان من الاستقرار الأسرى ،ولفتت الى ضرورة إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة كوسيلة تساهم فى حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، فضلًا عن ضرورة وجود عقوبات بديلة.

وأشارت النائبة هند رشاد الى أهمية التعليم والثقافة باعتبارهما قاطرتا التقدم للمرأة ومصدر الحماية والدعم الحقيقى من العنف ،أيضًا تحدثت عن الثقافة المجتمعية المغلوطة وضرورة مواجهتها من خلال التشريعات تحت قبة البرلمان .

وختمت اللقاء الكاتبة هبة باشا حيث أثارت عددا من القضايا منها الزواج المبكر والحرمان من الميراث ،وختان الإناث وتشديد العقوبات على مثل هذه القضايا الملحة ،كما أشارت للكود الأخلاقى وأهميته فى وضع معايير ومحاذير لتجريم إهانة المرأة فى الدراما وغيرها.

كما اقترحت أن تقوم الأكاديمية بعمل مهرجان تحت اسم "سينما الموبيل" يعمل على توصيل رسائل توعوية بسيطة داخل المجتمع وذلك ايمانا منها بدور الفن والدراما فى التأثير على المجتمع من خلال الدراما.