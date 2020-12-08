مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".. وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العائلات المصرية بالخارج إلى إرسال قصص نجاح أبنائهم التي حققوها في الدول المقيمين بها، وحصولهم على جوائز في أي مجال سواء فني أو رياضي أو ثقافي وغيرها من الأنشطة التي يشترك فيها أبناؤنا في الخارج، وذلك في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن أبناءنا في الخارج لديهم العديد من النجاحات في كافة المجالات، ونحن في وزارة الهجرة سنسلط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم وعلم مصر خفاقًا بالخارج، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية كان لدينا نموذجين هما: الطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بالنمسا، وفوزه بلقب شخصية العام لسنة 2020 بالنمسا والنموذج الثاني الطفل زين الحمصاني المقيم مع أسرته في دبي، وحصوله على المركز الأول في جميع سباقات "الميني أتّاك"، وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات.
وتستقبل وزارة الهجرة مشاركات المصريين بالخارج في مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" على البريد الالكتروني التالي:-
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