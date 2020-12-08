بروتوكول بين هيئة البريد وجوميا في الخدمات اللوجستية والتجارة الالكترونية

وقعت هيئة البريد اليوم مع شركة جوميا بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز حجم تدفقات التجارة الإلكترونية وتعظيم حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن الاتفاق يهدف إلي التغلب علي عوائق زيادة معدلات سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وأشار إلي أن البروتوكول يحقق منفعة مشتركة ويتيح لشركة جوميا الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والثقة الجماهيرية التي يمتلكها البريد المصري وذلك عبر تقديم عدد من الخدمات اللوجيستية عبر فروعه المنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية ، مما يقلل تكاليف الشحن ويرفع ويُحسن مستوى الخدمة للحصول على ثقة العملاء وحصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية .

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى يشهد تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية ، واسطول النقل، وخدمات التوزيع وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات المعالجة والحلول الذكية لتقديم خدمات لوجيستية متميزة للعملاء وبأسعار تنافسية.

من جانبه قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، إن جوميا تسعي من خلال هذا البروتوكول إلي تقريب التجارة الإلكترونية من المستهلكين وجعل التسوق في متناول جميع المصريين عن طريق التعاون مع شبكة فروع البريد المصري التي تغطي كافة انحاء الجمهورية، مشيرًا إلي أن شركة جوميا تمتلك خبرة واسعة فى مجال خدمات التجارة الالكترونية مما يؤهلها لتقديم جميع الخدمات عبر البريد المصري بكل سهولة في كافة انحاء الجمهورية.