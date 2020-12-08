نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 إجراءات جديدة من "التعليم" لمواجهة فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء عن إجراءات جديدة تخص العاملين في القطاع الوزاري، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن الإجراءات الجديدة من وزارة التربية والتعليم الفني:

عودة الإجازات الاستثنائية:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عودة الاجازات الاستثنائية فى الوزارة والجهات التابعة لها كإجراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

الحضور ٣ ايام فقط:

قالت الوزارة إنه يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام أسبوعيا وأن يتم تحديد الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل.

إجازة متصلة:

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه فى حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.

اجازة استثنائية للمصاب بكورونا:

أوضحت الوزارة أنه يحق منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته ومنح الموظف الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت الشفاء.

لا يجوز العمل طوال أيام الأسبوع:

شددت وزارة التربية والتعليم علي الرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم بعدم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

معاقبة المخالفين:

وتعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على الزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته، ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية، باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.