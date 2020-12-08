افتتاح وحدة استجابة طبية للسيدات المعنفات فى جامعة عين شمس بـ12 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - شهد الافتتاحات جيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة، والدكتور أحمد رامى مدير مستشفى أمراض النساء والتوليد، والدكتور حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور هند الهلالى مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، ونواب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومديرو المستشفيات ووكلاء كلية الطب وممثلين من المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبى بمختلف الجامعات المصرية.



وخلال الافتتاح أكد محمود المتينى أن جامعة عين شمس ومستشفياتها تنشد دائما تقديم أرقى خدمة طبية للمواطن المصرى وفق أعلى المعايير العالمية، مشيدا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لافتا إلى أنهما شركاء نجاح، كما أشاد بدور وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة فى خدمة المرأة بكل طوائفها داخل المجتمع الجامعى.



وأشار إلى أهمية نشر الوعى والعمل الجاد فى مجال محو الأمية لما لذلك من انعكاس على المجتمع وحقوق الإنسان، لافتا إلى جهود الجامعة فى هذا الصدد.

وفى كلمتها، أشادت الدكتورة مايا مرسى بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من مستشفيات جامعة عين شمس عامة ومستشفى أمراض النساء والتوليد بشكل خاص والتعامل السريع وفائق الجودة مع حالات المرضى من السيدات خصوصا فى ظل الظروف الطبية العالمية الراهنة.



وأوضحت أن حرص المجلس القومى للمرأة على افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمختلف الجامعات المصرية يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق 25 من نوفمبر من كل عام وحملة المجلس القومى للمرأة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة".



وتناولت جهود المجلس القومى فى توفير مزيد من الحقوق للمرأة المصرية خاصة فى ظل إلتزام الدولة المصرية والقيادة السياسية والدستور المصرى بكفالة حقوق المرأة بكل الصور والأشكال، كما أكدت أهمية التعريف بمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس من خلال الرقم 15115.

وأكدت جيرمين حداد أن أحدث الاحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن 7.8 مليون سيدة يتعرضن لشكل من أشكال العنف، وأقل من 1% منهن يقمن بإلابلاغـ كما أكدت أن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود بتكاتف مختلف مؤسساتها وخصوصا الجامعات تقدم خطوات واسعة لرفع شعار"مصر لا تقبل العنف ضد المرأة".



واستعرض الدكتور أشرف عمر جهود إدارة الجامعة وكلية الطب فى العمل الدؤوب من أجل تطوير المستشفيات الجامعية.

وأدارت حفل الافتتاح الدكتورة شهيرة سمير موجهة الشكر لجهود فريق العمل القائم على المشروع، مؤكدة أن ما تم من إنجاز جاء بتضافر جهود العديد من المؤسسات حتى يخرج هذا العمل للنور موضحة أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسعى لرصد احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها كما يسعى لإيجاد حلول لمختلف المشكلات.



وأضاف الدكتور أحمد رامى أن مستشفى أمراض النساء والتوليد بالجامعة نجحت فى تلبية احتياجات السيدات بكفاءة وجودة وخصوصا فى ظل ظروف الجائحة العالمية، مؤكدا أن الدعم لا يتوقف لتطوير الخدمة الطبية المقدمة ورفع كفاءتها.

وأشار الدكتور حسن عواد أن وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات التابعة لقسم أمراض النساء والتوليد تم تجهيزها على أعلى مستوى للوفاء باحتياجات المرأة والتعامل مع مختلف صور العنف الجسدى أو الجنسى أو النفسى، لافتا أن ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله والذى يدخل فى إطاره الحرمان من التعليم والحرمان من الميراث وغيرها وليس فقط التعرض للتحرش أو الاغتصاب أو هتك العرض.



وأوضح أن الوحدة تضم فريق من الأطباء والتمريض حصل على دورة تدريبية على أعلى مستوى، مؤكداً أن الوحدة تعمل على مدار 24 ساعة مع الاحتفاظ التام بسرية المعلومات.

واستعرضت الدكتورة هند الهلالى جهود وحدة مكافحة العنف و التحرش بالجامعة منذ نشأتها فى نشر الوعى بين الفتيات وخلق بيئة آمنة فى المجتمع الجامعي، لحماية جميع الأفراد من التعرض للعنف بكافة صوره وأشكاله وكذلك مختلف صور التحرش، مؤكدة أن جهود الوحدة انعكست إيجاباً على وعى المجتمع الجامعى ومحيطها و زيادة نسب التواصل والتفاعل مع الوحدة.



وفى ختام حفل الافتتاح، كرم رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمين حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وأعقب ذلك جولة ميدانية بوحدة الاستجابة للتعامل مع السيدات المعنفات و تطويرات وحدة استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بتكلفة 12 مليون جنيه.



كما شهد الحضور عرضا دراميا صامتا من إنتاج وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، يجسد بعضا من أشكال وصور العنف ضد المرأة.



يذكر أن تدشين وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات أنشئت برعاية و دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة النرويج وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.