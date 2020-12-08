الشباب والرياضة تعلن تفاصيل مهرجان TALENT بالعربى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى تفاصيل مهرجان "TALENT بالعربى" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بهدف اكتشاف العديد من المواهب لطلائع الدول العربية، وتعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعا وعطاءً فى مجالات "الشعر، الإنشاد الدينى، المبادرات المجتمعية، الغناء الفردى، الموسيقى الفردى، الابتكارات العلمية، الفنون التشكيلية،الخط العربى"، وذلك حتى نهاية يناير 2021.





ويمكن الاطلاع على مجالات مهرجان TALENT بالعربى من خلال الإنفوجراف التالى:

وإلحاقا لذلك وضعت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية الشروط والأحكام العامة للمهرجان: 1 - المشاركون النشء للمرحلة العمرية من 13 حتى 17 عاما.

2 - يسمح باشتراك ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كل المجالات.

3 - يتم تسجيل المشاركين وملئ البيانات المطلوبة بالموقع الخاص بالمهرجان.

4 - الالتزام التام بكل الشروط والأطر الفنية لكل مجال من مجالات المهرجان.

5 - الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع الأعمال على الموقع.

6 - يحظر ان يكون العمل المقدم قد فاز فى أى مسابقة أخرى.

7 - فى حالة مخالفة أى شروط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعادالمخالف من المهرجان.

8 - يحق للسادة أعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من المشاركين.

9 - لايحق للمتسابق المشاركة فى اكثر من مجالات التسابق.

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