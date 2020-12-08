صور.. تخريج الدفعة الثالثة من مستشارى النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية

جدة - نرمين السيد - وجاء هذا البرنامج وفقًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين الأكاديمية الوطنية وهيئة النيابة الإدارية فى شهر أغسطس الماضى.

شملت هذه الدفعة من البرنامج 75 مُتدربا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، حيث بدأت الدارسة فى 15 نوفمبر الماضى واختتم اليوم تدريبها المُنفذ بمقر الأكاديمية، على أن يتم استكمال التدريب لمدة 11 يوما عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية.

وتمحورت الدارسة حول مهارات القيادة الفعالة والتواصل والذكاء العاطفى والاجتماعى، وإدارة الوقت والأزمات وفرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، إلى جانب الإتيكيت والعلاقات العامة وتحليل البيانات والتعامل مع وسائل الإعلام وأخيرًا آداب وأخلاقيات العمل.

الجدير بالذكر أن برنامج تدريب مستشارى هيئة النيابة الإدارية يستهدف تدريب 915 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية كمرحلة أولى؛ لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، وكذلك لصقل وتنمية خبراتهم وقدراتهم، لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإدارى وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وأنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.