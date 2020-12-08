الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا ليشمل أدوية جديدة أكثر فاعلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات الويبينار العلمى للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج فيروس كورونا فى نسخته الرابعة.





وترأس الويبينار الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، وعدد من قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة، وعدد من الاستشاريين والأطباء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الويبينار يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتعريفهم بأحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لتعريفهم بكل ما هو جديد فى هذا الشأن.

وأشار "مجاهد" إلى مشاركة أكثر من ١١ ألف طبيب فى الويبينار من مختلف دول العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، للتعرف على التجربة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما يتم خلال فعاليات الويبينار الرد على جميع تساؤلات الأطباء حول البروتوكول الجديد وطرق التعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد،

ومن جانبه، وجه الدكتور الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للويبينار، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لما تبذله من جهد فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ودعمها الكامل للجنة العلمية للوصول إلى أفضل البروتوكولات لعلاج فيروس كورونا، كما وجه الشكر للفرق الطبية خاصة العاملين بأقسام الرعاية المركزة لما يبذلونه من جهد فى خدمة المرضى واتباع بروتوكولات العلاج المحدثة للوصول إلى أفضل النتائج.

واستعرض رئيس اللجنة العلمية البروتوكول المحدث لعلاج فيروس كورونا المستجد فى نسخته الرابعة، والذى يعد عملًا قوميًا هدفه الوصول إلى أفضل النتائج فى علاج المصابين بالفيروس، موضحًا أن تحديث البروتوكول يشمل اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية فى علاج المصابين، كما يشمل البروتوكول تقسيمًا جديدًا للحالات المرضية، وكذلك معاملات الخطورة للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تحديث أجهزة دعم الأكسجين لتقليل استخدام أجهزة دعم التنفس الصناعى.

وأضاف أن مصر نجحت فى مواجهة فيروس منذ بداية الجائحة، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من مستلزمات طبية وأدوية وأجهزة تشخيص للمصابين، مشيرًا إلى أن البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد موحد ويتم استخدامه فى جميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن زيادة نسب الشفاء لحالات فيروس كورونا فى مصر، مشددًا على ضرورة عدم التراخى فى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعبر كلمة مسجلة، استعرض الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة خلال فعاليات الويبينار، الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة الفيروس، وفاعلية برتوكولات التشخيص والعلاج المتبعة بالتجربة المصرية، وآلية عزل الحالات المصابة بالفيروس.

وتشمل فعاليات الويبينار جلسات نقاشية يستعرض خلالها أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وعدد من كبار الاستشاريين المصريين بمختلف التخصصات الطبية، خبراتهم العلمية والعملية فى التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الرد على التساؤلات المختلفة حول البروتوكول الجديد.

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