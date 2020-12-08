جولة دولية.. تصريحات السيسى تلقى اهتماما عالميا.. لاتسيو يواجه حلم 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وتناولت الوضع فى إثيوبيا التى تعانى من صراعات ونزاعات عسكرية كبيرة، بالإضافة إلى مباراة كلوب بروج مع لاتسيو المهمة اليوم الثلاثاء.

وقالت "واشنطن بوست"، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع خطا أحمر فيما يخص التدخل الخارجى فى الشئؤن الداخلية لمصر، وأوضح بما لا يدع مجالا للشك انه لن يسمح بأى تدخل يتطرق لأمن البلاد تحت مسمى حقوق الانسان، خاصة ان مصر لديها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل بكفاءة تامة وشراكة قوية مع الحكومة المصرية.

وأكد السيسى كفالة حقوق الأفراد فى مصر سواء المدنية أو السياسية، كما تناولت "واشنطن بوست" تصريحات الرئيس السيسى عن قوة العلاقات بينه وبين الجانب الفرنسى.

أزمات المنطقة



صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فى تعليقها على تصريحات الرئيسين السيسى وماكرون، أبرزت أيضا عمق العلاقات بين باريس والقاهرة باعتبارها "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحورى للاستقرار فى الشرق الأوسط"، مؤكدا أن التصريحات التى تناولت الأزمة الليبية، والتوترات فى شرق البحر المتوسط تحمل رسالة مهمة بالتعاون الدولى لاستقرار البلد الإفريقى المهم.



حرية الرأى والمقدسات



وأوضحت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية أن باريس والقاهرة لديهما علاقة متميزة ولا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض جيوسياسيًا، خاصة فى شرق البحر المتوسط وأفريقيا وهذا ما أكدته تصريحات اليوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى أوضح فى تصريحاته أن التوترات بين باريس والعالم الإسلامى بسبب نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لن يكون لها حل إلا باحترام المقدسات والرموز الدينية، وأشار إلى أنه لا ينبغى الخلط بين الدين الإسلامى وبين التطرف والإرهاب توقيت مهم.

وأكدت الصحف الفرنسية أن توقيت الزيارة الحالية مهم، خاصة أن زيارة السيسى إلى فرنسا تأتى قبل يومين من قمة أوروبية حول التوترات فى شرق المتوسط، وأنشطة تركيا فى شرق المتوسط، واضافت الصحف ان تصريحات اليوم تعطى أملا فى عالم خال من الإرهاب فى وقت قريب.

الاقتصاد الإثيوبى ينزف بشدة



صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت المعاناة الخانقة للاقتصاد الإثيوبى بسبب الصراعات الداخلية، قائلة: "هذا العام كارثى فى إثيوبيا، يعتمد الملايين من الناس بالفعل على المساعدات الغذائية، والشركات الأجنبية لدى إثيوبيا وقعوا فى مرمى النيران، فقد توقف الإنتاج فى ثلاثة مصانع نسيج فى تيغراى تزود سلسلة الأزياء السويدية H&M تم إيقافه، والصين أجلت 500 من مواطنيها الذين كانوا يعملون فى تيجراى المنكوب بالحرب".

أضافت الصحيفة: "هذا الصراع سيترك أضرارا دائمة على إثيوبيا، وفق أليكس دى وال، المدير التنفيذى لمنظمة السلام العالمى ومقرها ماساتشوستس، موضحا أن الدولة بقيادة الحكومة المركزية ساعدت نموذج التنمية لتوسيع الاقتصاد من 10 دولارات مليار فى عام 2004 إلى ما يقرب من 100 مليار دولار العام الماضى، ولكن يبدو أن كل هذا يتدمر تماما".

تابعت: "وبالنسبة لمعظم فى تلك الفترة، كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى السياسية المهيمنة فى البلاد القوة، وجاء آبى أحمد إلى السلطة فى 2018 على وعد تحرير السياسة والاقتصاد الذى تسيطر عليه الدولة".

وأشارت إلى أن التوترات ولنزاع المسلح، الذى اشتعل الشهر الماضى يحدث سلسلة من الصدمات الاقتصادية فى قطاع الزراعة، والذى يمثل ما يقرب من نصف الاقتصاد الإثيوبى تقريبا، لذا سجلت إثيوبيا أسوأ مواسم حصادها.

حلم لاتسيو



وسلطت صحيفة "الرياضية" الضوء على اللقاء المرتقب لنادى لاتسيو الإيطالى، وكلوب بروج البلجيكى، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام سيمونى إنزاجى، المدير الفنى للاتسيو البالغ بالمباراة، إذ يحلم بالفوز على كلوب والصعود لأول مرة منذ 20 عاما بالنسبة للفريق الإيطالى إلى ثمن نهائى البطولة المهمة.

وقال انزاجى فى المؤتمر الصحفى للمباراة: “هذه المباراة بمثابة النهائى والجميع يعرف أهميتها، حيث إن لاتسيو لم يصل للدور الثانى منذ 20 عامًا، وسأقيم وضع كوريّا وباتريك ولدى مجموعة قوية دائمًا ما تمنحنى الفرح، وروح الفريق والوحدة هى ما أفتخر به والكل شاهد ماذا فعلنا مع النقص”.