بعد الإدلاء بصوته.. حازم الجندى: مصر قطعت شوطا كبيرا فى الحياة النيابية

جدة - نرمين السيد - أدلى المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية والتى بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى نهاية اليوم فى 13 محافظة، وذلك بلجنة مدرسة سعد زغلول الابتدائية المشتركة بمحافظة الغربية.





ودعا الجندى، جموع الناخبين إلى النزول بقوة أمام اللجان الانتخابية والتصويت للمرشحين القادرين على أداء مهام ووظائف مجلس النواب. وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التزام المواطنين بكافة التعليمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح المهندس حازم الجندى، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى طريق الحياة النيابية المستقرة، حيث تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ وبدأ ممارسة عمله، كما أوشكت انتخابات مجلس النواب على الانتهاء لنكون خلال أيام أمام نتيجتها النهائية وإعلان تشكيل البرلمان الجديد. وتابع عضو مجلس الشيوخ: بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، تكون منظومة التشريع فى مصر قد اكتملت بشقيها الشيوخ والنواب، وتبدأ مرحلة العمل الجاد لخدمة المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحل مشكلاتهم بالتعاون بين المجلسين.

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