طوارئ الصحة العالمية: نحتاج منظومة تبريد ضخمة لحفظ لقاح كورونا

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية،، إن العالم يحتاج الى منظومة تبريد ضخمة لحفظ لقاح كورونا الجديد، خاصة لقاح فايزر الذى يحفظ فى 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح ريتشارد برينان، أن العالم لديه خبرة واسعة فى حفظ اللقاحات، وسيكون هناك آلية واضحة لتأمين وصول لقاحات كورونا للدول.

واضاف ان الفئات الأولى المستحقة للقاح الفرق الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى البداية وتوفير اللقاحات فى السوق.

وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، إننا لم نصل ذروة الموجة الثانية من وباء كورونا، مضيفا: هناك 170 ألف تحليل جيني للفيروس، ولم يثبت أن حدث له تحور جينى والفيروس لا يزال فى طبيعته.

وأضاف: إنه لا تزال الجائحة تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتًا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاع فى الإصابات والوفيات ومنها ايران وقطاع غزة.

وأشار المنظرى، إلى أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هناك أخبارا عن 3 لقاحات آمنة على البشر قريبا، وتحرص المنظمة من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات فى البلدان بشكل عادل، والتى سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وشدد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط على أهمية تتبع المخالطين والتقصى وعلاج الحالات، حيث إن اللقاحات ليست الحل السحرى، ولكن نحتاج إليه نتيجة لتخفيف التدابير الاحترازية، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الآن "أون لاين"، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، وأكد المنظرى أن مصر تشهد زيادة منتظمة فى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

ويناقش المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا والبعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.