المركز الأول لـ لبنان.. الجامعة العربية تعلن أسماء أفلام يوتيوب الفائزة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة السياسات السكانية بالأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، عن أسماء الأفلام الفائزة بالمسابقة الفنية للشباب من المنطقة العربية عن فئة أفلام اليوتيوب حول "القضايا السكانية وجائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19؛ وذلك عقب اجتماع لجنة تحكيم المسابقة والتي ضمت في عضويتها ممثل عن الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية وممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وثلاث مخرجين ومنتجين عرب ذوي خبرة وكفاءة.

واحتل المركز الأول فيلم "رحلة 19" للمتسابقة رنا زيدان من الجمهورية اللبنانية بجائزة قدرها 2500 $، في حين احتل فيلم "مطبخ الأمل" للمتسابق راضي صلاح من دولة فلسطين جائزة لجنة التحكيم والمركز الثاني وقدرها 2000 $.

وحقق فيلم "وعي" للمتسابق خيرات أحسن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الثالث بجائزة قدرها 1500 $، وجاء في المركز الرابع فيلم "التوأم" للمتسابق جورج صدقي سعد أسعد من جمهورية مصر العربية، كما استحق فيلم "هو وهي" للمتسابق أحم

وهنأت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، المتسابقين الفائزين بجوائز المسابقة وأشارت ان هناك تنوع بالأفلام المشاركة في المسابقة من حيث المواضيع والإنتاج والتقنية الفنية المستخدمة، ومن هذا المنطلق وتشجيعًا لجميع الجهود الفنية للشباب في هذه المرحلة الحرجة فقد ارتأت لجنة تحكيم المسابقة تقسيم الجوائز الى 4 بدلا من 3 كما كان مقررًا لها سابقًا.