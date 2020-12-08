مايا مرسي: إرادة وقناعة سياسية لحماية المرأة في مصر من العنف

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، حفل افتتاح وحدة الاستجابه الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية طب جامعة عين شمس، في حضور الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والاستاذة جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة بمصر، والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ، والدكتورة شهيرة يوسف وكيل كلية الطب لشئون المجتمع و و البيئة وذلك ضمن الانشطه التي تتم لرفع وعي مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعنفة.

وفي كلمتها قالت الدكتوره مايا مرسي، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤكد احترامها وتقديرها البالغ للمرأة واهتمامها بتمكينها ،فهناك تحرك سياسي على اعلى مستوى لحماية المرأة من كافة اشكال العنف ضدها وفقا لما نصت عليه المادة 11 من الدستور المصري ، كما تدعم القيادة السياسية كل اجهزه الدوله للقيام بالدور المنوط بها في هذا المجال".

وأعربت الدكتوره مايا مرسي، أننا نشهد اليوم افتتاح وحدة استقبال قسم النساء والتوليد بمستشفى الجامعة، ووحدة الاستجابه الطبية للتعامل مع المعنفات وهي ثاني وحده استجابه يتم افتتاحها في الجامعات المصريه مشيرة ان جامعة عين شمس هي جامعه رائدة دائما ، فقد كانت من اوائل الجامعات التى تقوم بانشاء وحدة التصدي للتحرش والعنف ضد المرأة في الحرم الجامعي ، مما اعطي دفعه قويه لباقي الجامعات لانشاء وحدات لمناهضة التحرش حتي وصلت حاليا الي ٢٢ وحده بالجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى أن ما ينفذ في مصر من وحدات آمنة، أو وحدات للتصدى للعنف والتحرش داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية يتم تقديمه على أعلى مستوى، متوجهة بالشكر والتقدير لصندوق الامم المتحدة للسكان على التعاون مع المجلس القومي للمرأة فى انشاء هذه الوحدات.

وأوضحت أن الخدمة التى يتم تقديمها من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 مشيرة انه من خلاله يمكن احالة السيدات الى وحدة الاستجابة الطبية للمرأة المعنفة بالجامعات، مثنيه على دور الوحدة في دعم ومساندة المرأة المعنفة في الحصول على الخدمة الطبية والحصول على العلاج الآمن والمسانده والدعم الطبي اللازم ، مشيرة ان وحدة استقبال مستشفى القصر العيني مفتوحه 24 ساعة لاستقبال المرأة في قسم امراض النساء والولادة لاي حالة من حالات العنف.

وهنأت الاستاذة جيرمين حداد جامعة عين شمس، العريقة على هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها ليست الخطوة الاولي للجامعة للتصدي للعنف فقد تم انشاء وحدة للتصدي للتحرش بالحرم الجامعي من حوالي خمس سنوات.

وأوضحت أن أحدث دراسة عن التكلفة الأقتصادية للعنف ضد المراة في مصر تشير الى أن ان حوالي 7.88 مليون سيدة تعاني من العنف سنويا واقل من 1% من هذا الرقم يقدمن على الابلاغ او الحصول علي خدمة او المساندة ، لذا بات انشاء وحدات الاستجابة الطبية لضحايا العنف ضرورة وهدف رئيسي لصندوق الامم المتحدة.

وأشارت إلى أننا اليوم بصدد افتتاح الوحدة المتكاملة الاولي للاستجابة الطبية للتعامل مع الناجيات من العنف بكافة اشكاله وهي وحدة تم تجهيزها وتدريب الكوادر بها علي احدث برتوكول طبي وهو جزء من حزمة الخدمات المتاكملة للتعامل مع السيدات والفتيات الاتي تعرضن للعنف. لافتة الى أن مصر من أول 10 بلاد حول العالم تبنت نشر حزمة الخدمات.

وأكدت أنه تم تمصير البرتوكول من قبل منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة ليتواكب مع وضعية تقديم الخدمات الصحية في مصر، كما تم تحديد مسار الإحالة الذي تم الاتفاق عليه وإطلاقه من قبل المجلس القومي للمراة العام الماضي لضمان سرعة الاستجابة ومساندة الضحايا.

وتوجهت بالشكر إلى القيادة الواعية لجامعة عين شمس لانها اليوم تاخذ خطوة جديدة لتبني خدمات حماية واستجابة فعالة لمناهضة العنف وخطوة جديدة لرفع شعار نحو مصر لا تقبل العنف ضد المراة.

وأكد الدكتور محمود المتينى على دعم الجامعة الكامل لمناهضة العنف ضد المراة مضيفا أن التوعية و محو الأمية أهم الأسلحة للتغلب على اى عنف يواجه المجتمع و التغلب على أسباب العنف بنتج مجتمع خالى من العنف .

كما أكد الأستاذ الدكتور محمود المتينى على أن التجديدات التى شهدها قسم النساء والتوليد جاءت فى وقت قياسي وهذا يدل على المجهود الكبير الذى بذله كافة القائمين عليه مقدما الشكر والتقدير الى الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائمين على هذ الصرح الكبير مؤكدا ان الأهم ليس النجاح ولكن الاستمرارية والمصداقية.

وقدم الدكتور محمود المتينى الشكر والتقدير إلى المجلس القومى للمراة مؤكدا انه شريك أساسي فى النجاحات العمل على مدار سنوات وله بصمات ورؤى وقرارات داعمة للمجتمع و المرأة.

كما قدم الشكر للدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق لدعمه الكامل للمستشفيات الجامعة وتطويرها ودعمه لوحدة مناهضة العنف بالجامعة وتقديمه كافة الإمكانيات لها .

وتابع الدكتور أشرف عمر، أن وحدة المرأة الآمنة تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمراة المعنغه على مدار 24 ساعة و ياتى ذلك استمرارا للاهتمام الذى تقدمه الجامعة لتقديم خدمة راقية للسيدات مضيفة انه سيقوم بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمراة وتوفير كل الدعم لاستمراية كفاءة الخدمات .

كما أوضح الدكتور أشرف عمر، أن المستشفيات واجهت تحد كبير خلال جائحة فيروس كورونا ونجحت خلالها من خلال توفير الجامعة كافة الدعم لها مقدما الشكر للطاقم الطبي الذى يبذل مجهود كبير لتقديم كافة الخدمات الطبية على أكمل وجه فى ظل جائحة كورونا.

وأعرب الدكتور أحمد رامى مدير مستشفي أمراض النساء والتوليد، عن سعادته بافتتحات تطوير استقبال طوارئ النساء والتوليد، مؤكدا أنه كان بمثابة الحلم الذي تحقق وأن جامعة عين شمس صرح متطور يمتلك كافة الإمكانيات لتقديم أعلى مستوى للخدمات.

كما أكد الدكتور أحمد رامي، أن افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات جاء بعد عقد العديد من الدورات الطبية للطاقم الطبي بمستشفى النساء والتوليد والتمريض على كيفية التعامل مع المراة المعنفة ومكافحة العنف ضد المراة من خلال تقديم الدعم النفسي وتوفير بيئة امنه لها و مع وجود السرية الكاملة للبيانات وذلك على مدار 24 ساعة.

وفي الختام قامت الدكتورة مايا مرسي بجولة تفقدية لوحدة الاستجابة الطبيه بكلية طب جامعة عين شمس ، وقام الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعه بتكريم الدكتورة مايا مرسي وتسليمها درع الجامعه لمجهودتها في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.