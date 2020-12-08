لأول مرة.. الوطنية للصحافة تنظم "منتدى الإدارة والتسويق"

قام المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المرحلة الأولى بافتتاح "منتدى الإدارة والتسويق" الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. جاء ذلك بمشاركة 23 مديرا عاما من مؤسسات الأهرام، وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر. وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المنتدى وهو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، ويهدف إلى مناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مفتوح مع عدد من خبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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