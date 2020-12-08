البنك التجاري الدولي يشارك في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة "أفريقيا الذكية"

شارك شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية (Smart Africa)، والذي عقد برئاسة بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من ست وعشرين دولة أفريقية.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بتوسيع استفادة الدول الأفريقية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووافق على مشروع للشراء المجمع لسعة نقل البيانات وأكاديمية أفريقيا الرقمية إضافة إلى إطلاق أربعة نماذج لمشروعات تتعلق بالقرى الذكية والهوية الرقمية والنطاقات العريضة لنقل البيانات البرودباند وبيئة الشركات الناشئة في مجال الابتكار والمعلوماتية. وفي مشاركته خلال الاجتماع عزز شريف سامي ضرورة تعزيز مبادرات الشمول المالي من خلال توسيع رقعة من يتاح لهم الوصول لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الأفريقية.

ويشارك البنك التجاري الدولي أيضًا في لجنة تسيير المبادرة ممثلًا في إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي لتحليل وإدارة البيانات بالبنك، حيث أشار إلى أنه للعام الثاني على التوالي يتعاون البنك مع جامعة كارنجي ميلون الأمريكية في تقديم برنامج ماجستير العلوم في نظم المعلومات بفرعها بإفريقيا.

وتهدف مبادرة Smart Africa التي انضم لها البنك التجاري الدولي منذ عامين إلى استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة. كما يُذكر أن مصر قد انضمت إلى المبادرة في نوفمبر 2016.