"أزمات .. فرص .. آفاق" ..انطلاق مؤتمر للاتحاد الألماني للسياحة DRV

قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ، أن المؤتمر السنوي للاتحاد الألماني للسياحة DRV سينطلق اليوم الثلاثاء ، بشكل افتراضي بالتنسيق مع بورصة برلين الدولية للسياحة ITB ،وحيث سيتم البث المباشر من أرض معارض برلين، وبحضور رئيس الاتحاد نوربرت فيبيج Norbert Fiebig وكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

أوضح البطوطي فى تصريحات صحفية ، أن شعار المؤتمر هذا العام هو "أزمات .. فرص .. آفاق" وسوف يركز على طرح الحلول والأساليب للخروج من الأزمة وظروف الإطار السياسي والاقتصادي التي ستمكن صناعة السياحة والسفر من استئناف العمل في العام المقبل.

لفت المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية أن المؤتمر سيحضره سياسيون بارزون هذا العام على رأسهم بيتر ألتماير Peter Altmeier وزير الاقتصاد الاتحادي (حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي CDU)، والرئيس الفيدرالي للحزب الاشتراكي الديموقراطي SPD نوربرت والتر بورجانس Norbert Walter-Borjans.

كما سيشارك بالحضور نائب رئيس البوندستاج الألماني Wolfgang Kubicki و توماس بارييس Thomas Bareiß مفوض السياحة في الحكومة الفيدرالية، والسياسي من حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي CDU فولفجانج بوسباخ Wolfgang Bosbach، وتوماس بوزل Thomas Bösl رئيس تكتل المكاتب السياحية QTA ، بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان الألماني (البوندستاج) وخبراء في الصحة وإدارة الأزمات والعديد من قادة صناعة السياحة والسفر في ألمانيا.