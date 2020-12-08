نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء 9 ديسمبر 2020 وحتى الإثنين 14 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

- يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020:

أمطار خليفة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط. بورسعيد - العريش - رفح).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- يوم الخميس 10 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية - مطروح - السلوم ).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مهدي برائي - سيوة )

-يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الأسكندرية مطروح - السلوم ).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- يوم السبت 12 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% وعلى بعض المناطق السواحل الغربية والوجه البحري.

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مودي برائي - سيوة ).

يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 930 ): على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الغربية )

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 950 ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية. الطبعة - مطروح - السلوم).

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبري وغرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

-يوم الاثنين 14 دسمبر 2010:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50%: على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

أمطار متوسطة بنسبة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).

أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).

نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

