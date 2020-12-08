نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صناعة النواب" تطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية بطرح الأراضي الزراعية بسيناء والساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى طرح الأراضى الزراعية فى مختلف مناطق الاستصلاح الزراعى خاصة داخل سيناء والساحل الشمالى وتوشكي.

وأكد "عامر" فى بيان له، اليوم الثلاثاء، بإعطاء أولوية لتخصيص وتمليك هذه الأراضى للشباب خاصة من خريجى كليات الزراعة والدبلومات الزراعية، مشيدًا بالقضايا والملفات التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى استعرض فيه موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية في كل من منطقة المحسمة ووسط وشمال سيناء إلى جانب تنمية منخفضات توشكى وبحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث.

وأعلن رئيس صناعة النواب، تأييده لرؤية الحكومة وتأكيد رئيس الوزراء بأن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التنمية الزراعية وإقامة مجتمعات عمرانية تقوم بشكل أساسي على الزراعة وتوفير الموارد المائية اللازمة لذلك وأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة طرح الأراضي الصالحة للزراعة والتأكيد على جدية المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها في المناطق المختلفة، مطالبا بتخصيص منتجات زراعية بهذه المناطق من اجل تصديرها وتخصيص منتجات زراعية اخرى للتصنيع الزراعى من خلال وضع خطة لإقامة مشروعات صناعية فى محيط المناطق الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتحات الصناعية القائمة على تصنيع المنتجات الصناعية المخصصة للغذاء والاستهلاك وتصدير الباقى لمختلف دول العالم لزيادة الصادرات والمنتجات المصرية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قد أشار خلال الاجتماع الى أنه تم البدء في زراعة 10 آلاف فدان في منطقة المحسمة، وأنه سيتم طرح باقي الأراضي على المواطنين الراغبين في الحصول عليها وفقا لضوابط واشتراطات محددة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، مضيفا أن إجمالي المساحة يبلغ 35 ألف فدان موزعة على 7 قطع يخدمها 7 مآخذ.

كما استعرض الوزير مخطط مشروع استزراع 500 ألف فدان المعروف بمشروع "ترعة الحمام" بالساحل الشمالي الغربي، موضحا أنه تمت دراسة استزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولى، كما تمت الإشارة إلى مسار نقل المياه بعد المعالجة والخلط، وذلك في إطار جهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية.

