الأكاديمية الوطنية للتدريب تخرج الدفعة الثالثة من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب تخريج الدفعة الثالثة من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية المُرشحين للعمل بمنصب وكيل عام؛ وجاء هذا البرنامج وفقًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين الأكاديمية الوطنية وهيئة النيابة الإدارية في شهر أغسطس الماضي.

شملت هذه الدفعة من البرنامج على (75) مُتدرب، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، حيث بدأت الدارسة في ١٥ نوفمبر الماضي وأُختتم اليوم تدريبها المُنفذ بمقر الأكاديمية، على أن يتم استكمال التدريب لمدة 11 يوم عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية، وتمحورت الدارسة حول مهارات القيادة الفعالة والتواصل والذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدارة الوقت والأزمات وفرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، إلى جانب الإتيكيت والعلاقات العامة وتحليل البيانات والتعامل مع وسائل الإعلام وأخيرًا آداب وأخلاقيات العمل.

الجدير بالذكر أن برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية يستهدف تدريب 915 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية كمرحلة أولى؛ لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، وكذلك لصقل وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.ش