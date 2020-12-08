التعليم تعلن من جديد عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب بين العاملين 3 أيام أسبوعيا

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جديد عودة الإجازات الاستثنائية للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وأيضاً التناوب بين العاملين داخل الوزارة ثلاثة أيام أسبوعيا للعمل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم في مواجهة تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بين العاملين بديوان عام الوزارة، وكافة الجهات التابعة للوزارة.

اجراءات جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحماية العاملين بها من الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19):-

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه في إطار حماية العاملين بها من الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) فقد تقرر عودة الإجازات الاستثنائية من جديد للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة الجهات التابعة لها، وذلك في إطار اجراءات الوقاية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لحماية العاملين بها من الإصابة بوباء كورونا المستجد.

كذلك فقد تضمنت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في مواجهة كورونا هو التناوب بين العاملين بالوزارة للعمل 3 أيام أسبوعياً، على أن يلتزم العاملين بالأيام الثلاثة التي سيتم الحضور فيها للعمل بديوان الوزارة، مع التأكيد على أنه لا يجوز تغيير هذه الأيام الثلاثة إلا في حالة واحدة وهي أن تكون لصالح العمل.

كما تضمنت الإجراءات أيضاً:-

* في حالة تغيب الموظف عن الحضور خلال الإجازة الاستثنائية فإنه سوف يتم اعتبار الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.

* منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته من الخارج.

* منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوماً مع إحضار المستندات الدالة على ذلك.