المال أو الاستقالة.. أشرف صبحي يجتمع بمجلس الزمالك اليوم

يتواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم في نادي الزمالك، وذلك لعقد جلسة طارئة مع اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري.

وتقدم المستششار محمد عطية عضو اللجنة أمس باستقالته من منصبه، وذلك بعدما استطاع سداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعقد تلك الجلسة اليوم لتهدئة الأمور داخل نادي الزمالك، وذلك بعد تعديل اللجنة الفنية المكلفة بإدارة شئون الكرة داخل النادي، واختيار المستشار عماد عبدالعزيز باللجنة بديلا لمحمد عطية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، أن المجلس سيطلب من الوزير مساعدته في توفير مستحقاته الخارجية في أسرع وقت لتمكينه من دفع مستحقات اللاعبين.

وأوضح المصدر أن مصير المجلس مرهون بحجم الدعم الذي سيقدمه أشرف صبحي، لأن قلة الموارد المالية قد تتسبب في أزمات كارثية تحرج الإدارة أمام الرأي العام الزملكاوي.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارا، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بجانب وقف المدير التنفيذي، والمدير المالي، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك.

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وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة لإدارة النادي، مكونة من ثلاث قُضاة هم أحمد البكري محمد حميدة، وهشام إبراهيم محمد محمود، ومحمد سيد عطية.