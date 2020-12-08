ياسر الهضيبي لـ تحيا مصر: تقدمت ب20 مقترح برغبة وطلبين مناقشة عامة بالشيوخ

تقدم النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بمقترحات برغبة وطلبين مناقشة عامة لمجلس الشيوخ، وتم تقديمها إلى لجنة الـ 30، المنوط بها مهام أعمال اللجان النوعية لحين إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وتشكيل اللجان النوعية.

وقال النائب ياسر الهضيبي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر إنه تقدم بطلبين مناقشة عامة لمجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن الطلب المناقشة العامة الأول خاص بالاحوزة العمرانية والطلب الاخر لمناقشة عامة خاص بمشروع المليون ونصف فدان.

وكشف الهضيبي عن تقديمه 20 مقترح برغبة في ملفات الصرف الصحي والإسكان والطرق والصحة مشيرا الى أن الامانة العامة قد استلمت كافة المقترحات وطلبات المناقشة العامة لعرضها على لجنة الـ 30 المنوط بها اعمال اللجان النوعية للمجلس لحين تشكيل اللجان بعد إقرار اللائحة الداخليى لمجلس الشيوخ .

