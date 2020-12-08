أهالى الشرقية ينتفضون فى اليوم الثانى من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية

ملحمة عظيمة جسدها مواطنى الشرقية، خلال اليوم الثانى من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث حرص المواطنون علي الذهاب مبكرًا إلي مقار لجانهم الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020.
وأعرب الناخبون عن أهمية المشاركة الإيجابية، حيث قالوا بأنها الطريقة الشرعية لكل من المؤيد والمعارض علي حد سواء، لكي يختاروا من يعبر ببرنامجه الانتخابي عن آمالهم، ويدفع بعجلة التنمية في مصر.
وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة أمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.
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يشار إلى أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب تجري وفق تقسيم المحافظات؛ حيث تجرى جولة الإعادة فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة يومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.
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