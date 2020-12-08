محمد صلاح ينافس ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو على جائزة لاعب القرن

كشفت اللجنة المنظمة لجوائز دبي جلوب سكور العالمية، عن القائمة النهائية للاعبين المنافسين على جائزة لاعب القرن الحادي والعشرين بداية من عام 2001 وحتى عام 2020.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين وهم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأسطورة البرازيلي المعتزل رونالدينيو لاعب أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان سابقًا.

وتأهل اللاعبون الأربعة للقائمة النهائية بعد حصدهم أكبر عدد من الأصوات من الجمهور الذي شارك في التصويت، حيث بلغ عدد الأصوات أكثر من 8 مليون صوت من مختلف بلاد العالم.

وتفوق الرباعي المذكور سلفًا على كل من من أندريه بيرلو، أندريا شيفيشينكو، آريين روبين، أندريس إنييستا، ديفيد بيكهام، فابيو كانافارو، فرانشيسكو توتي، فرانك لامبارد، جيانلوجي بوفون، إيكير كاسياس، ريكاردو كاكا، كيليان مبابي، لوكا مودريتش، لويس فيجو، مانويل نوير، نيمار دا سيلفا، فيليب لام، روبرت ليفاندوفسكي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في فندق أرماني في دبي، الواقع في أعلى مبنى بالعالم "برج خليفة" في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.