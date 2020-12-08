صحة النواب تناقش مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم (فيديو)

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات نقل الدم والبلازما لتصنيع مستحقاتها وتصديرها.

ويتضمن القانون خمسة فصول تحتوي 23 مادة، ينص بعضها على حظر القيام بأي من عمليات نقل الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو منتقل عند الحصول على ترخيص بعمليات نقل الدم، إضافة إلي أنه لا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التى يدخل في اختصاصها القيام بعمليات نقل الدم.

وألزم بتوفير المواصفات والأشتراطات التي يصدر بها قرار من وزيرة فيها، علاوة على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات نقل الدم، تكون مهمته الأشراف الفني على مراكز نقل الدم واستيفائها الاشتراطات المقررة.

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ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما ومشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.

