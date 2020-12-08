ميسي يقود قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.. وأومتيتي يعود للظهور

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، في قمة الجولة السادسة من المجموعة السابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد 23 لاعبًا على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما عاد صامويل أومتيتي للظهور بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم:

تير شتيجن - سيرجينو ديست - أراخو - سيرجيو بوسكيتس - ألينا - أنطوان جريزمان - ميراليم بيانيتش - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - ريكي بويج - نيتو - فيليبي كوتينيو - كليمونت لينجليه - بيدري - ترينكاو - جوردي ألبا - ماثيوس - فرانكي دي يونج - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - إيناكي بينا - مينجويزا - كونارد

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 12 نقطة في المركز الثاني، وضمن الفريقان التأهل لدور الـ 16.