بالصور.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجوب محافظات مصر لتكريم أبناء الشهداء ضمن حملة "على راسنا"

لا تتوقف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خوض جولات ميدانية لتكريم أبناء الشهداء، فى جميع محافظات مصر، تحت مسمى "على راسنا"، في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة.

وفى السويس كرمت التنسيقية أبناء الشهيد عادل عبد الحميد، وذلك أثناء بطولة كأس الاتحاد لترجت اسبرنت، المقامة في نادي بدر بمدينة السويس، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها التنسيقية للاحتفال بأبناء الشهداء.

كما نظمت التنسيقية احتفال لأبناء الشهداء بمحافظة بورسعيد، حيث جرى تكريم الطفل آسر، نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

جاءت الاحتفالية الثانية بمقر التنسيقية، حيث حضر الاحتفال كلًا من معاذ وملك أبناء الشهيد محمد صلاح، وسيف ومحمد أبناء الشهيد أحمد إبراهيم، وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن. وصرح كريم عبد العاطي لأسر الشهداء: تكريمكم أقل ما نقدمه لشهداء الوطن.

وتكرر الاحتفال بمقر التنسيقية، بأبناء وأسر الشهداء، حيث حضر هذه المرة، فريدة ابنة الشهيد أحمد محروس، وحبيبة ووليد أبناء الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود، وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن، وصرحت شيماء عبد الإله: التنسيقية ستظل بجانب أبناء الشهداء دائمًا.

المحطة التالية للحملة كانت في الأسكندرية، حيث نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء، وذلك بحضور عدد من أبناء الشهداء، وهم نور ورويدة أبناء الشهيد أحمد محمد سالم عباس، وزوجته بسمة صلاح علي، ويحيي وفريدة أبناء الشهيد محمد درويس، وزوجته هاله محمد حسن، وآسر نجل الشهيد أيمن عبدالحميد، وزوجته سلمى مصطفى محمد، ومليكة وتاليا أبناء الشهيد محمود طلعت زيادة، وزوجته بسمة عبد النبي، ورودينا ابنة الشهيد محمد علوي حسن محمد، وزوجته دعاء إبراهيم عبداللطيف، ومحمد وإسلام أبناء الشهيد عبد السلام محمد السيد، وزوجته شيماء هريدي السيد، ومنى الكومي شقيقة الشهيد محمد الكومي، نيابةً عن زوجته وابنته زينة، ووالدة الشهيد شريف محمد عمر، نيابةً عن أبنائه وزوجته، ضمن فعاليات حملة"على راسنا" التي أطلقتها التنسيقية بالتزامن مع أعياد الطفولة، وذلك بحضور العميد حازم بدر نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وهدى عبد الستار عمار عضو التنسيقية.

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وختامًا بمحافظات الصعيد، حيث احتفلت التنسيقية، بأبناء الشهداء بمحافظة بنى سويف، ضمن الحملة التي أطلقتها تزامنًا مع أعياد الطفولة، لمشاركة الأطفال أوقاتهم، وتقديرًا للشهداء الذين بذلوا الأرواح في سبيل هذا الوطن،وحضر الحفل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،والسيد بلال حبش نائب المحافظ وعضو التنسيقية، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية. وختامًا بمحافظات الصعيد، حيث احتفلت التنسيقية، بأبناء الشهداء بمحافظة بنى سويف، ضمن الحملة التي أطلقتها تزامنًا مع أعياد الطفولة، لمشاركة الأطفال أوقاتهم، وتقديرًا للشهداء الذين بذلوا الأرواح في سبيل هذا الوطن،وحضر الحفل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،والسيد بلال حبش نائب المحافظ وعضو التنسيقية، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية. وفي أقصي الصعيد، قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتكريم أسرة الشهيد أحمد عبدالفتاح، وذلك بديوان عام محافظة قنا، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء التنسيقية إيمان طلعت، ورضوان عبدالغنى. وكانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عدداً من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. اقرأ أيضًا: مرثا محروس لـ تحيا مصر: الرئيس حمل رسالة سلام للعالم بتصديه لخطاب الكراهية.. والتعاون مع الجانب الفرنسى مهم



وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديراً لتضحيات آبائهم الأبطال.

